Еще четыре отделения онкоцентра имени Петрова закрыли на карантин

Причиной тому стали пять заразившихся коронавирусом сотрудников.

В НМИЦ онкологии имени Петрова в поселке Песочный закрыли еще четыре отделения, причиной тому стали пять сотрудников, заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Известно, что в общей сложности в НМИЦ больны COVID-19 восемь человек, двое из которых – пациенты семь отделений закрыты для госпитализации. Новые медики-пациенты работали в отделении химиотерапии и инновационных методов лечения, в хирургическом отделении онкоурологии и отделении опухолей костей, мягких тканей и кожи.

В учреждении отметили, что сотрудники отделения детской онкологии ждут решения Роспотребнадзора об открытии. На карантине отделение находится с 13 апреля, госпитализацию сюда вести пока не могут. Больная коронавирусом сотрудница детского отделения с 14 апреля перешла на лечение на самоизоляции.

Ранее мы рассказывали, что Центр онкологии им. Петрова перепрофилируют в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Фото: niioncologii / Instagram