Сейчас ребенка перевели в больницу имени Филатова.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин из-за маленького пациента с коронавирусом. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Известно, что ребенок находился на плановом лечении с 8 апреля. Отмечается, что родители изначально предъявили приемному отделению отрицательные результаты анализа на COVID-19. После пришли анализы из поликлиники, где тест показал положительный результат.

"У детей, находящихся в отделении, лечение ни на минуту не останавливается. Все препараты есть, персонал круглосуточно находится с маленькими пациентами", —сказано в сообщении.

Известно, что ребенка с коронавирусом отправили на лечение в больницу имени Филатова.

В медучреждении заявили, что дети, которые должны были приступить к лечению в этом онкоцентре будут проходить его в Медицинском центре им. В. А. Алмазова и детской больнице № 1, а также в Центр имени Петрова.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти 10 больных коронавирусом жителей подключены к ИВЛ.

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