В Ленобласти 10 больных коронавирусом жителей подключены к ИВЛ

Регион готов предоставить еще 200 жизненно необходимых аппаратов.

По состоянию на понедельник, 13 апреля, в Ленобласти насчитывается 10 зараженных коронавирусом, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Эту цифру озвучил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на брифинге по вопросам COVID-19.

Ещё 98 зараженных жителей региона переносят заболевание в легкой форме и остаются на амбулаторном лечении.

Кроме того, в Ленобласти подготовлено более тысячи больничных коек для зараженных коронавирусной инфекцией и 200 аппаратов ИВЛ. К концу месяца планируется приобрести еще тысячу коек.

Напомним, что сейчас в регионе выявлено 155 человек, зараженных коронавирусом.

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