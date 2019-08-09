Видео: В Перу влюбленная пара погибла из-за поцелуя

Девушка сидела на перилах моста. Во время объятий и поцелуя пара упала вниз.

В Перу влюбленная пара упала с моста во время поцелуя и разбилась насмерть.

В сети опубликовано видео с моментом гибели влюбленной пары в Перу. На видео девушка сидит на перилах, молодой человек стоит перед ней. Девушка обхватила ногами возлюбленного, парень обнимает девушку и целует. В это время девушка потеряла равновесие, и пара в объятьях упала с большой высоты на проезжую часть.

Сообщается, что девушка погибла на месте. Молодого человека успели довезти до больницы, но спасти его не смогли.

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Втдео: liveleak