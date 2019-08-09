Опубликовано видео с моментом ДТП с автобусом и внедорожником под Новороссийском

На видео отчетливо видно, что внедорожник ждал своей очереди для поворота на перекрестке, а когда начал маневр в него врезался автобус.

Накануне Piter.TV рассказывал о первые подробности страшного ДТП с туристическим автобусом и внедорожником под Новороссийском, а так же публиковал видео от Следственного комитета России с места аварии.

Сейчас появилось видео с моментом ДТП. На данном видео отчетливо видно, что внедорожник стоит на перекрестке и ждет своей очереди повернуть налево. У автомобиля горит левый поворотник.

В тот момент, когда автомобиль начинает маневр поворота в него на большой скорости врезается автобус. Удар приходится в левую сторону автомобиля. После столкновения автобус теряет управление и падает в обрыв, в обрыв падает и внедорожник.

По факту данного ДТП СК возбудил уголовное дело. Сегодня стало известно о задержании водителя автобуса.

Напомним: В ДТП погибла женщина и двое несовершеннолетних из внедорожника. Более 40 человек получили травмы различной тяжести.

Видео:Новороссийск ДТП (ВК)