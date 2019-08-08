Под Новороссийском столкнулись и улетели в обрыв автобус с туристами и внедорожник

В результате ДТП 3 человека погибли, больше 40 человек в больнице. Появились подробности аварии. Погибшие в ДТП опознаны.

Накануне вечером, 7 августа, под Новороссийском в результате столкновения внедорожника и туристического автобуса оба транспортных средства улетели с обрыва.

Жуткое ДТП произошло на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив в 22 часа 20 минут возле поселка Верхнебаканский. На узкой дороге столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус с туристами. После столкновения оба транспортных средства вылетели с трассы и упали в 10-метровый обрыв.

В результате ДТП погибли 3 человека, они находились на момент аварии во внедорожнике. Как сообщают СМИ, все они жители Челябинской области: женщина и двое несовершеннолетних, подросток 17 лет и девочка 9 лет. Водитель внедорожника выжил. В автобусе выжили все, но 44 человека с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу, среди пострадавших 12 детей. К утру 8 августа 13 человек были экстренно прооперированы.

По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По одной из версий водитель внедорожника намеревался обогнать автобус, при обратном перестроении задел автобус. Водитель автобуса после столкновения не смог удержать автобус на дороге и вылетел в овраг. Следом упал внедорожник. Подлинную картину ДТП предстоит восстановить следствию. Но уже сейчас стало известно, что оба водители были трезвыми.

Видео: HUE

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю, ВК, The Moscow Post