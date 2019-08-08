  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:36
97
nastya960
Код вставки плеера

СК по Краснодарскому краю опубликовал видео с места ДТП под Новороссийском

0 0

В ДТП погибли три человека, количество пострадавших уточняется.

Следком РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и пассажирского автобуса на автодороге "Новороссийск-Керчь". Также пресс-служба ведомства опубликовала видео с места происшествия. 

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следственный комитет

По предварительной информации следствия, 7 августа на узкой дороге столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус с туристами. В ДТП скончались трое пассажиров легкового автомобиля (в том числе двое несовершеннолетних). Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается, все госпитализированы в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации

Теги: краснодарский край, следком
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии