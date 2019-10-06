В Пензенской области полицейские пресекли перевозку 10 кг "синтетики" курьером из Подмосковья

Сотрудники российских правоохранительных органов из Управления по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области при участии автомобильных инспекторов ГИБДД МО МВД России "Нижнеломовский" поймали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД по региону. Специалисты заметили, что на 528 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" сотрудики полиции остановили автомобиль под управлением жителя Московской области 1988 года рождения. При осмотре транспортного средства выявлено десять чёрных полимерных пакетов с неизвестным содержимым. Содержимое было спрятано в заднем бампере легковой машины. Лабораторная экспертиза показала, что речь идет о синтетическом запрещенном веществе - N-метилэфедроном общей массой порядка 10 килограммов. Подозреваемый объяснил, что вещество забрал из тайника в соседнем регионе. По данному факту ведется уголовное дело части 3 3 статьи 30 и части 5 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина помещен под стражу.
Майор помог задержать вооружённого мужчину на улице Толбухина.
Фото и видео: МВД России
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