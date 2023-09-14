Майор помог задержать вооружённого мужчину на улице Толбухина

Российские правоохранительные органы рассказали о том, что в управление МВД по Москве поступила информация о стрельбе, которая произошла вблизи улицы Толбухина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что огонь велся гражданином, который располагался в сквере между жилыми зданиями. Очевидцем инцидента оказался 50-летний майор юстиции в отставке. В результате мужчине удалось обезоружить и удержать злоумышленника до приезда оперативников.
Полицейские задержали мужчину и изъяли у него четыре патрона калибра 9 мм и изготовленный самодельным способом пистолет.
пресс-служба МВД РФ
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Речь идет о незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов. На время расследования фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Волк: выявлено хищение активов инвестиционной компании.
Фото и видео: МВД Медиа
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все