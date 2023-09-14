Волк: выявлено хищение активов инвестиционной компании

В МВД рассказали о выявлении преступной схемы по банкротству.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции российских правоохранительных органов выявили факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. Соответствующее заявление сделала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что в рамках контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая занималась финансированием долевого строительства жилых домов в Московском регионе,злоумышленниками была реализована схема хищения денежных активов.

В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере арбитражного управления, конкурсные управляющие процедурой банкротства и бывший директор коммерческой фирмы. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Эксперты установили, что в период с 2018 по 2022 год подозреваемые инициировали контролируемые процедуры банкротства нескольких юридических лиц. Они предоставили в районные и арбитражные суды подложные документы о том, что имеют финансовые обязательства перед компаниями, аффилированными с организаторами противоправной схемы. Далее злоумышленники организовали на электронной площадке проведение торгов, в ходе которых права требований к застройщику, обеспеченные недвижимым имуществом, были проданы по заниженной стоимости подконтрольным им организациям. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 303 УК РФ. В общей сложности оперативники провели 28 обысков у фигурантов расследования. Специалисты смогли изъять различные носители информации, компьютерная техника, сим-карты, мобильные телефоны, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, эквивалентные 126 миллионам рублей.

На Камчатке сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной добыче красной икры.

Фото и видео: МВД России