На Камчатке сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной добыче красной икры

Ирина Волк рассказала о пресечении незаконной ловли рыбы в акватории Антоновки.

Российские правоохранительные из Мильковского Межмуниципального Отдела совместно с инспекторами Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству поймали двух мужчин, которые подозреваются в незаконном вылове водных биологических ресурсов. Задержание проводилось в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2023". Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что местные жители не имели разрешительных документов на добычу лосося,кижуча и кеты в акватории реки Антоновка.

Полицейские изъяли более 60 килограммов лососёвой икры, плавсредство и орудия лова. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 3,5 миллиона рублей. пресс-служба МВД России

ДПо факту инцидента в отношении граждан возбуждено уголовное дело по 3 части 256 статьи УК РФ. Сейчас нарушители находятся под обязательством о явке.

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Фото и видео: МВД России