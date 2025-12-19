Китай призвал США немедленно освободить президента Венесуэлы Мадуро

МИД КНР заявил, что действия США по похищению главы иностранного государства являются грубым нарушением международного права.

Китай официально призвал Соединённые Штаты обеспечить безопасность захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги и немедленно освободить их. Об этом в воскресенье сообщает газета Global Times со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел КНР.

Китай призывает США позаботиться о личной безопасности президента Николаса Мадуро и его жены, сразу же отпустить их, прекратить свержение правительства Венесуэлы, решать разногласия путем диалога и переговоров, — приводятся слова дипломата.

Представитель ведомства подчеркнул, что в Пекине "серьёзно обеспокоены" операцией США по пленению иностранного лидера. По его словам, такие действия являются "явным нарушением международного права и норм, а также Устава ООН".

Напомним, что днём ранее спецназ США провёл операцию по захвату Мадуро в Каракасе. После этого его и его супругу Силью Флорес доставили в Соединённые Штаты. В настоящее время они находятся под стражей в федеральном следственном изоляторе в Бруклине (Нью-Йорк) в ожидании предъявления обвинений, связанных с наркоторговлей, которые могут повлечь за собой несколько пожизненных сроков заключения.

