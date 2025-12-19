Daily Star считает, что напряжённость в Финском заливе и действия США создают опасную предвоенную ситуацию.

Британское издание Daily Star в начале 2026 года опубликовало материал, авторы которого предрекают высокую вероятность начала Третьей мировой войны в Европе в текущем году. По их мнению, ситуация в мире достигла критической точки.

Как пишет газета, одним из основных очагов напряжённости остаётся регион Финского залива. Бывший офицер британской разведки Филип Ингрэм, на которого ссылается издание, продолжает утверждать, что конфликт между Европой и Россией может привести к масштабным диверсионным актам на континенте.

Ещё одной "горячей точкой" издание называет Карибское море. По данным Daily Star, администрация президента США Дональда Трампа, после недавнего захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, планирует установить контроль над регионом с помощью стратегических бомбардировщиков B-52.

Третьим фактором риска авторы считают Иран. Издание напоминает, что Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, что может спровоцировать глобальный экономический и военный кризис.

