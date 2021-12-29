В Париже рассказали, чего ждут от встречи Лаврова и Блинкена

В МИД Франции назвали темы для обсуждения, которые поднимут представители РФ и США в Женеве.

В Париже рассказали, чего ждут от встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. На совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан оценил грядущее мероприятие, на котором лидер МИД РФ и Госдепа США в Женеве будут общаться относительно гарантий безопасности. Данное событие Ле Дриан находит важным и полезным.

Мы по-прежнему готовы к диалогу и потому хотим, чтобы Россия тоже была к нему готова. Переговоры, которые пройдут в пятницу в Женеве, между моим американским коллегой и господином Лавровым, будут полезными и важными с этой точки зрения. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Во Франции выступили за "требовательный диалог" с Москвой. Министр по внешней политике изложил журналистам четыре темы, которые должны находиться на столе переговоров между сторонами. В частности, речь идет о подтверждении норм Хельсинских соглашений и Парижской хартии 1990 года, а также тема по контролю над вооружениями и вопрос предсказуемости военных действий, выполнение Минских соглашений по Донбассу.

МИД Франции: "нормандский формат" возвращается в рабочее состояние.

Фото: Facebook / La France à lONU