Участники акции протеста призвали Макрона уйти в отставку.

В Париже протестующие захватили здание биржи Euronext. Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел в деловом квартале Дефанс на севере столицы Франции. Железнодорожники и профсоюзные деятели вышли на акцию протеста против пенсионной реформы.

Более сотни протестующих проникли в здание Euronext и устроили там акцию протеста. Они растянули плакат "Нет пенсионной реформе", а также призывали президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.

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Видео: Telegram / РИА Новости