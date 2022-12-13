Элизабет Борн отменила голосование в парламенте, приняв закон по статье 49.3 Конституции Франции.

В Париже протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия. Об этом рассказали очевидцы с места событий. Активисты строили баррикады и прочие ограждения из досок, после чего решились на поджог. Противники законопроекта изначально собрались около здания местного национального собрания (нижней палаты законодательного органа). Там должно было состояться голосование по документу. Оно не состоялось по решению премьер-министра страны Элизабет Борн. Собравшиеся скандировали: "Макрона - в отставку!", "Мы не сдадимся!", "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!". Шествия дошло до площади Согласия, рядом к которой находится Елисейский дворец.

Напомним, что французские власти в четверг 16 марта приняли законопроект по вопросу пенсионной реформы. Голосования в парламенте при этом не было согласно положения статьи 49.3, зафиксированного в Конституции. Теперь официально в стране будет закреплено увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В законную силу это условие вступит через полгода.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости