Протестующие закидали полицию бутылками и петардами.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих граждан, которые выступают против принятия местными властями пенсионной реформы. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Известно, что шествие активистов началось с площади Республики. В мероприятии принимают участие десятки тысяч граждан страны. В частности, против реформы выступили представители ведущих профсоюзов, сотрудники транспортной отрасли, энергетики, промышленности и других общественно значимых отраслей, медицинские работники, учителя, молодежные и студенческие организации, "Желтые жилеты" и радикально настроенная молодежь из движения black bloc.

Очевидцы отмечают, что в какой-то момент люди стали провоцировать правоохранительные органы. Они забросали сотрудников полиции бутылками и петардами. В ответ оперативники применили слезоточивый газ. В настоящее время общефранцузская акция против пенсионной реформы проводится по весь стране. Речь идет о седьмом по счету подобном мероприятии. В общей сложности были запланированы 230 протестных мероприятий. Представители национальной железнодорожной компании SNCF объявили о том, что движение составов серьезно нарушено, примерно 20 процентов рейсов в парижском аэропорту Орли отменены.

Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости