Акции протеста связаны с требованием снять с рассмотрения проекта пенсионной реформы.

Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы. Об этом сообщают местные СМИ.

Инциденты произошли в ночь на 7 марта. Более 200 человек заблокировали дорогу в Лорьяне на северо-западе страны. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Кроме того, в городе Ланьи работники автобусного парка, профсоюзы, гражданские активисты и студенты собрались с целью заблокировать отправление автобусов.

Отмечается, что протесты связаны с февральскими призывами французских профсоюзов объявить забастовку и "блокировать страну", если правительство не снимет с рассмотрения проект пенсионной реформы.

Ранее Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции.

Видео: Telegram / РИА Новости