Участники митинга выступали за повышение зарплат и социальных выплат.

В Париже прошли акции протеста против роста стоимости жизни. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Марш протестующих состоялся в воскресенье, 16 октября. Его организаторами выступили левая партия "Непокорившаяся Франция", партия "Европа – Экология – Зеленые", Социалистическая партия, а также некоторые профсоюзы и ассоциации.

Участники митинга выступали за повышение зарплат и социальных выплат, заморозку цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль.

Ранее мы сообщали, что в Берлине демонстранты потребовали отмены антироссийских санкций.

Видео: Telegram / РИА Новости