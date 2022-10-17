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В Париже прошли акции протеста против роста стоимости жизни

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Участники митинга выступали за повышение зарплат и социальных выплат.

В Париже прошли акции протеста против роста стоимости жизни. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Марш протестующих состоялся в воскресенье, 16 октября. Его организаторами выступили левая партия "Непокорившаяся Франция", партия "Европа – Экология – Зеленые", Социалистическая партия, а также некоторые профсоюзы и ассоциации.

Участники митинга выступали за повышение зарплат и социальных выплат, заморозку цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль.

Ранее мы сообщали, что в Берлине демонстранты потребовали отмены антироссийских санкций.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: акции протеста, париж, повышение цен, франция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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