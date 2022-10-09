В Берлине демонстранты потребовали отмены антироссийских санкций

Участники митинга выразили недовольство ценами на энергоносители, а также социальной политикой властей ФРГ.

В Германии демонстранты провели акцию протеста против антироссийских санкций. Об этом сообщает "РИА Новости".

В субботу, 8 октября, тысячи демонстрантов собрались перед бундестагом в Берлине. Организатором митинга выступила оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии". Участники митинга выразили недовольство ценами на энергоносители, а также социальной политикой властей ФРГ.

Многие демонстранты пришли на митинг с флагами Германии и России. Они требовали возобновить поставки дешевых энергоносителей из России.

Ранее мы сообщали, что в Праге проходит массовый митинг профсоюзов против роста цен на фоне энергокризиса.

Видео: Telegram / РИА Новости