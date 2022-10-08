В Праге проходит массовый митинг профсоюзов против роста цен на фоне энергокризиса

Жители Чехии недовольны экономическим и энергетическим кризисами, а также ростом цен.

В Праге проходит массовый митинг представителей Чешскоморавской конфедерации профсоюзов (крупнейшее объединение страны) против роста цен на фоне энергокризиса. Об этом рассказали местные журналисты. В центре города, на Вацлавской площади, собрались несколько тысяч активистов. Граждане требуют от властей принять эффективные решения, направленные против стремительного роста цен на товары и услуги. Мероприятие получило название "Пять минут после двенадцати". Этот лозунг говорит о критическом положении местных домохозяйств и граждан. Жители призывают администрацию помочь им с преодолением сложной экономической обстановки, падением покупательской способности.

Стоит уточнить, что лидер профобъединения Йозеф Стржедула перед началом акции протеста рассказал СМИ о том, что не поддерживает пророссийское движение или экстремистские акции, а лишь хочет поддержать недовольных граждан, которых не устраивает складывающаяся экономическая ситуация. Политику также выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые запланированы в стране на январь 2023 года.

Трансляцию брифинга Столтенберга на Deutsche Welle прервали кадры с Красной площади.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости