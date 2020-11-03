Режим может вступать в силу с 21 часа вечера.

В Париже планируют ввести комендантский час. Об этом в эфире местного телеканала BFM сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. По данным чиновника, власти страны обеспокоены ростом числа новых зараженных. В связи с этим кабинет министров принял решение ввести новые ограничения в дополнение к уже существующему режиму самоизоляции.

Мы собираемся восстановить комендантский час в Париже и, возможно, во всем регионе Иль-де-Франс Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции

Предположительно, комендантский час будет вступать в силу с 21 часа вечера по местному времени (23 часа по московскому времени). Остальные детали нововведения уточнит глава МВД Жеральд Дарманен. Его выступление намечено в течение дня.

Лукашенко предложил Макрону посредничество в отношениях с мусульманами.

Видео: YouTube / BFMTV