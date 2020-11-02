Лукашенко предложил Макрону посредничество в отношениях с мусульманами

Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону посредничество в отношениях с мусульманами. Заявление он сделал во время встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, пишет БелТА.
Лукашенко заявил, что мусульмане никогда не создавали проблем белорусской власти и, по его словам, на всех выборах поддерживали её "на 100%" - в том числе и его как президента.
Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах.
Александр Лукашенко
Он подчеркнул, что у него с мусульманами очень добрые отношения, поэтому он может организовать посредничество между ними и Макроном.
Лукашенко считает, что категорически недопустимо вмешиваться в чувства верующих.
Ранее Лукашенко предостерег от "получения консультаций" извне.
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