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Лукашенко предложил Макрону посредничество в отношениях с мусульманами

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Он подчеркнул, что у него с мусульманами очень добрые отношения.

Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону посредничество в отношениях с мусульманами. Заявление он сделал во время встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, пишет БелТА.

Лукашенко заявил, что мусульмане никогда не создавали проблем белорусской власти и, по его словам, на всех выборах поддерживали её "на 100%" - в том числе и его как президента.

Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах.

Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что у него с мусульманами очень добрые отношения, поэтому он может организовать посредничество между ними и Макроном.

Лукашенко считает, что категорически недопустимо вмешиваться в чувства верующих.

Ранее Лукашенко предостерег от "получения консультаций" извне.

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: лукашенко, мусульмане, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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