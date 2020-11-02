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Лукашенко предостерег от "получения консультаций" извне

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Он будет защищать государство от попыток разрушения.

Александр Лукашенко предостерег религиозные организации, которые "нацелены на разрушение государства", от "получения консультаций" извне. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Лукашенко привёл в пример главу Католической церкви Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, который ездил в Польшу.

Нам удалось сохранить это равновесие и баланс при всех событиях, которые происходили и еще происходят.

Александр Лукашенко

Он отметил, что будет защищать государство от попыток разрушения — как глава государства и гарант Конституции.

Ранее мы писали, что в ходе акций протеста в Белоруссии силовики задержали более 300 человек.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: лукашенко, протесты в белоруссии, религия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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