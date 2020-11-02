Лукашенко предостерег от "получения консультаций" извне

Он будет защищать государство от попыток разрушения.

Александр Лукашенко предостерег религиозные организации, которые "нацелены на разрушение государства", от "получения консультаций" извне. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Лукашенко привёл в пример главу Католической церкви Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, который ездил в Польшу.

Нам удалось сохранить это равновесие и баланс при всех событиях, которые происходили и еще происходят. Александр Лукашенко

Он отметил, что будет защищать государство от попыток разрушения — как глава государства и гарант Конституции.

Ранее мы писали, что в ходе акций протеста в Белоруссии силовики задержали более 300 человек.

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