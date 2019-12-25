В Палане прошла панихида по погибшим при крушении Ан-26

Родственники погибших в трагедии посетили траурную церемонию в храме святителя Николая.

В Палане прошла панихида по погибшим при крушении пассажирского самолета Ан-26, который разбился на Камчатке. Траурную церемонию посетили около 50 человек. В местном храме святителя Николая находятся родственники и знакомые погибших.

Пусть эта ситуация, которая произошла здесь, в нашем поселке, и затронула каждого из нас, она сделает нас лучше, укрепит. Сделает добрее, не злыми, не ожесточившимся... А превратит нас в людей совершенно других. Такими, какими нас хочет видеть Бог. речь батюшки

Напомним, что самолет упал на сопке 6 июля. Рейс направлялся из Петропавловска-Камчатского до Паланы. Воздушное средство не долетело несколько километров до аэропорта назначения. На борту находились 28 человек. Все они погибли. Спасатели нашли фрагменты тел всех пассажиров и членов экипажа. Также обнаружены черные ящики. Их расшифровкой займутся столичные специалисты.

Фото: Piter.tv