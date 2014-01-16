Водолазы проникли в труднодоступное место на скале.

Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших при крушении самолета АН-26 на Камчатке. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Специалисты обнаружили части всех 28 человек, которые находились в пассажирском самолете в момент трагедии на Камчатке. Все фрагменты тел будут переданы на ДНК-экспертизу.

С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Ранее было известно о нахождении останков только 25 погибших. Четыре тела могут подлежать опознанию без проведения ДНК-экспертизы. В настоящее время спасатели достали со дна моря черный ящик, который будет передан на изучение и расшифровку в Москву.

Фото: ГУ МЧС РФ