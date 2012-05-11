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Спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке
Сегодня, 10:11
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Спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке

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Поиски второго самописца продолжаются.

Спасатели нашли черный ящик разбившегося пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом рассказали представители экстренных служб региона. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что расшифровка аппаратуры с воздушного судна будет производиться в Москве. На данный момент специалисты не выявили критических повреждений бортового самописца при проведенном первичном осмотре.

Поиски второго бортового самописца продолжаются.

источник ТАСС

Также сведения о нахождении одного из черных ящиков подтвердили представители администрации поселка городского типа Палата, рядом с которым произошло крушение Ан-26.

Опубликована запись последних переговоров пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке.

Фото: ГУ МЧС РФ


 

Теги: ан-26, бортовой самописец, гу мчс, камчатка, крушение, черный ящик
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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