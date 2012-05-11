Спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке

Поиски второго самописца продолжаются.

Спасатели нашли черный ящик разбившегося пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом рассказали представители экстренных служб региона. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что расшифровка аппаратуры с воздушного судна будет производиться в Москве. На данный момент специалисты не выявили критических повреждений бортового самописца при проведенном первичном осмотре.

Поиски второго бортового самописца продолжаются. источник ТАСС

Также сведения о нахождении одного из черных ящиков подтвердили представители администрации поселка городского типа Палата, рядом с которым произошло крушение Ан-26.

Опубликована запись последних переговоров пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке.

Фото: ГУ МЧС РФ



