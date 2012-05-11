Спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли черный ящик разбившегося пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом рассказали представители экстренных служб региона. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что расшифровка аппаратуры с воздушного судна будет производиться в Москве. На данный момент специалисты не выявили критических повреждений бортового самописца при проведенном первичном осмотре.
Поиски второго бортового самописца продолжаются.
источник ТАСС
Также сведения о нахождении одного из черных ящиков подтвердили представители администрации поселка городского типа Палата, рядом с которым произошло крушение Ан-26.
Опубликована запись последних переговоров пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке.
Фото: ГУ МЧС РФ
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