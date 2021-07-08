Опубликована запись последних переговоров пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке

Диспетчер давала указания не снижаться над морем.

Telegram-канал Life Shot опубликовал последние переговоры пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке.

В опубликованных записях слышно, как диспетчер давала указания пилотам не снижаться над морем. Последние слова одного из пилотов были: "снижаюсь на 600" и "удаление - 9, - 085". После этого он перестал выходить на связь.

Напомним, 6 июля пассажирский самолет Ан-26 разбился на Камчатке. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По предварительным данным, все, кто были в Ан-26, погибли.

Ранее мы сообщали, что в Ливане разбился учебно-тренировочный самолет.

Видео: Telegram / Life Shot