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Опубликована запись последних переговоров пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке

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Диспетчер давала указания не снижаться над морем.

Telegram-канал Life Shot опубликовал последние переговоры пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке.

В опубликованных записях слышно, как диспетчер давала указания пилотам не снижаться над морем. Последние слова одного из пилотов были: "снижаюсь на 600" и "удаление - 9, - 085". После этого он перестал выходить на связь.

Напомним, 6 июля пассажирский самолет Ан-26 разбился на Камчатке. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По предварительным данным, все, кто были в Ан-26, погибли.

Ранее мы сообщали, что в Ливане разбился учебно-тренировочный самолет.

Видео: Telegram / Life Shot

Теги: ан-26, запись, камчатка, катастрофа, переговоры, пилоты, самолет
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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