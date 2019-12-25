Жертвами трагедии стали три человека.

СМИ: в Ливане разбился учебно-тренировочный самолет. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала "Ливан 24". Специалисты объяснили, что трагедия зафиксирована на территории района Госта. Этот город расположен в 10 километрах в северном направлении от столицы - Бейрута.

В прессе уточнили, что на упавшему воздушном судне находились три человека. Двое из них - пассажиры и один был пилотом. Все они погибли. По предварительным сведениям, борт врезался в скалу.

В поселке Палана введен режим ЧС после крушения Ан-26.

Фото: lebanon24.com