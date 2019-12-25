В поселке Палана введен режим ЧС после крушения Ан-26

В настоящее время продолжается поиск тел и черных ящиков.

Власти Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории поселка Палана после крушения пассажирского самолета Ан-26. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

ЧС введен на территории Паланы. из сообщения пресс-службы правительства региона

Напомним, 6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 28 человек, включая шестерых членов экипажа. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселка Палана. Большую часть обломков разбившегося лайнера обнаружили в море примерно в четырех километрах от ВПП. Все присутствующие на борту Ан-26 погибли. Поиски тел продолжаются. В настоящее время к работе подключили водолазов. Они также ищут на дне моря черные ящики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что помощь семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 на Камчатке будет оказана в самое ближайшее время.

Фото: МЧС РФ