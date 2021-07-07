Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Он выразил надежду, что расследование катастрофы будет проведено с должным качеством.

Президент России Владимир Путин заявил, что помощь семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 на Камчатке будет оказана в самое ближайшее время. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства страны.

Все вопросы социального характера, помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, Путин выразил надежду, что расследование катастрофы воздушного судна на Камчатке будет проведено в короткие сроки и с должным качеством.

Напомним, авиакатастрофа произошла 6 июля. Самолет Ан-26 следовал по рейсу из Петропавловска-Камчатского до Паланы. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли. Сотрудники МЧС обнаружили обломки воздушного судна приблизительно в четырех километрах от ВПП. В настоящее время рассматривается версия об ошибке пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело.

Ранее глава ФКП "Аэропорты Камчатки" Александр Журавлев заявил, что семьи пассажиров разбившегося Ан-26 на Камчатке получат более 3,5 млн рублей выплат.

Видео: kremlin.ru