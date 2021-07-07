Также семьи жертв получат по 500 тысяч рублей из краевого бюджета.

Семьи пассажиров разбившегося Ан-26 на Камчатке получат более 3,5 млн рублей выплат. Об этом на правительственном совещании властей региона рассказал генеральный директор ФКП "Аэропорты Камчатки" Александр Журавлев. Ранее глава Камчатского края объяснил, что из местного бюджета родственникам погибших в трагедии с крушением самолета пассажиров чиновники выделят по 500 тысяч рублей.

Семьи погибших получат по страховке 2,25 млн рублей, от авиакомпании - по 1 млн рублей. Александр Журавлев, глава ФКП "Аэропорты Камчатки"

Губернатор региона объяснил коллегам, что в Палане развернут специальный штаб, в котором будет оказываться помощь родственникам жертв. Работу будет контролировать министерство по социальному благополучию граждан. Сейчас сотрудники изучают возможность оказания помощь семьям по каждому конкретному случаю. Речь идет как о психологической поддержке, также и помощи по доставке в Палану тех, кто хочет отправиться на место крушения самолета. Расходы возьмет на себя авиационное предприятие.

На Камчатке объявили трехдневный траур после крушения Ан-26.

Видео: YouTube / kamgov_41