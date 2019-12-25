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На Камчатке нашли второй ящик разбившегося Ан-26
Сегодня, 11:30
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На Камчатке нашли второй ящик разбившегося Ан-26

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Состояние самописца считается удовлетворительным.

На Камчатке нашли второй ящик разбившегося пассажирского самолета Ан-26. Об этом рассказали экстренные региональные службы. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что бортовой самописец обнаружен на месте трагедии. Его состояние - удовлетворительное. Ранее специалисты достали из моря первый черный ящик - речевой самописец.

Найден второй "черный ящик" - прибор регистрации параметров полета.

ГУ МЧС

Напомним, что упавший самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского до Паланы. Воздушное судно упало 6 июля перед маневром на посадку в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находилось 28 человек, включая 22 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Спасатели нашли фрагменты тел всех жертв авиакатастрофы.

Фото: ГУ МЧС РФ

Теги: ан-26, гу мчс, камчатка, крушение, черный ящик
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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