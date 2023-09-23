В Пакистане заявили о приобритении исламофобией масштабов пандемии после 11 сентября

Анваар-уль-Хак Какар прокомментировали сожжение Корана.

Исламофобия является следствием нарративов, которые пропагандируют столкновение цивилизаций. Речь идет о давно существующем явлении, однако после терактов в США 11 сентября 2001 года оно приобрело масштаб пандемии. Соответствующее заявление премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник пожаловался на то, что происходят нападения на исламские объекты и символы. В качестве примера он привел недавние инциденты с сожжением Корана.

Нарративы, пропагандирующие столкновение цивилизаций, нанесли значительный вред прогрессу человечества. Подобные идеи породили экстремизм, ненависть и религиозную нетерпимость, включая исламофобию. Анваар-уль-Хак Какар, премьер-министр Пакистана

Анваар-уль-Хак Какар выделил дипломатические успехи Исламабада в этом контексте. В 2022 году ГА ООН приняла предложенную Пакистаном резолюцию от имени стран Организации исламского сотрудничества. В тексте документа объявляется 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

В Пакистане заявили о необходимости вести борьбу с терроризмом без дискриминации.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций