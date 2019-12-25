В ПФР объяснили влияние срочной службы в армии на пенсию

Время срочной службы засчитывается в трудовой стаж.

Время срочной службы в армии входит в трудовой стаж. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России, пишет "РИА Новости".

Уточняется, что за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. В ПФР также отметили, в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако данный вариант чаще всего не дает наибольший размер выплат.

Напомним, индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляются трудящимся жителям РФ за каждый год их работы или иной деятельности, которая учитывается для расчета пенсии. Все заработанные коэффициенты складывают и умножают на их стоимость. Стоимость одного коэффициента пересматривается ежегодно.

Ранее Государственная Дума запретила коллекторам общаться с соседями и близкими должника. Данный закон сможет защитить знакомых и близких должника от звонков и посещений коллекторов. Обращаться к ним будет возможно только при наличии на руках письменного согласия, которое позволительно также отменить в любое время.

Фото: Piter.tv