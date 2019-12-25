Госдума запретила коллекторам общаться с соседями и близкими должника

Обращение будет законно только по предварительному соглашению.

Государственная Дума приняла закон, который не позволит коллекторам общаться со знакомыми и близкими должника. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее россияне, которые брали кредиты, зачастую указывали третьих лиц для обращений по поводу возврата просроченной задолженности, при этом они заблаговременно не заручались их согласием.

Данный закон сможет защитить знакомых и близких должника от звонков и посещений коллекторов. Обращаться к ним будет возможно только при наличии на руках письменного согласия, которое позволительно также отменить в любое время.

Ранее Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что человек, который работал коллектором, должен быть лишен пенсии. По его словам, таким людям стоит запретить на законодательном уровне занимать любую должность. Также депутат считает, что коллекторов нужно лишить "права называть себя гражданином".

Фото: ВК/Государственная Дума

