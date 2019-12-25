Милонов предложил лишить коллекторов пенсии

Он считает, что их нужно лишить "права называть себя гражданином".

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что человек, который работал коллектором, должен быть лишен пенсии. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, таким людям стоит запретить на законодательном уровне занимать любую должность.

Нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации. Виталий Милонов, депутат Госдумы

Также он считает, что коллекторов нужно лишить "права называть себя гражданином".

Ранее мы сообщали, что коллекторы получили рекордный объем долгов россиян в прошлом году. Сумма стала максимальной с 2013 года и составила 582 миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев 2020 года число кредитов с просрочкой более 90 дней выросла на 11 процентных пунктов, и такие задолженности заняли треть объема.

Фото: Twitter / Виталий Милонов