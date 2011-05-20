Конфликт между депутатом Государственной думы Виталием Милоновым и Ассоциацией коллекторов лишь набирает обороты.

Конфликт между депутатом Государственной думы Виталием Милоновым и Ассоциацией коллекторов лишь набирает обороты. Милонов сравнил коллекторов с хвостом, который "ещё не отвалился". Об этом сообщает в четверг, 10 июня, сообщает "Петербургский дневник".

Депутат отметил, что коллекторы выполняют те же функции, что и судебный пристав в качестве частного лица. По словам Милонова, именно этот факт настораживает граждан. Люди начинают чувствовать, что их принуждают выплачивать долг. Милонов заявил, что тем самым коллекторы поступают бесчеловечно. Он считает, что данная функция должна быть только у государства, которое может что-то требовать от граждан.

Милонов также напомнил, что есть микрофинансовые организации или банковские структуры, которые зачастую пользуются услугами коллекторских агентств. Именно они впоследствии принуждают людей возвращать долги. Депутат добавил, что этим должны также заниматься службы судебных приставов. Именно этим несколько лет занимался Милонов – разработал перечень нормативных актов, которые ограничили работу коллекторов.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что не только коллекторские агентства занимаются взысканием долгов. Этим занимаются и сами микрофинансовые организации (МФО), и банки. Но люди продолжают всех подряд называть коллекторами.

Мехтиев отметил, что каждый должен заниматься своим специализированным делом. Он добавил, что профессия коллектора также важна в обществе, как и любая другая. Именно по этой причине судебным приставам нет смысла каждый раз изучать дело по каждому долгу. Более того, Мехтиев отметил, что по закону коллекторы не имеют права взыскать долги. Этим могут заниматься только приставы или МФО, которые изначально и выдают деньги в долг.

Мехтиев напомнил, что с 2017 года деятельность коллекторов стала ограниченной. В настоящий момент к подписанию готовится новый закон о деятельности коллекторов – уголовная статья.

Известно, что коллекторские агентства в 2020 году получили от банков рекордный объем долгов россиян. Кредитные организации передали коллекторам просроченные кредиты на 582 миллиарда рублей. Сумма стала максимальной с 2013 года, когда эксперты начали отслеживать этот показатель.

Ранее мы писали, что Виталий Милонов заявил, что человек, который работал коллектором, должен быть лишен пенсии. По его словам, таким людям стоит запретить на законодательном уровне занимать любую должность.

Фото: wikipedia.org