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Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле
Сегодня, 13:32
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Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле

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По ее словам, нынешний конфликт между странами является страшной игрой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле. Об этом она рассказала в эфире "Известий".

По ее словам, нынешний конфликт между странами является страшной игрой, которая может привести к последствиям. Она  подчеркнула, что наносятся удары по атомным объектам и мирной гражданской инфраструктуре.

Поэтому, конечно, всегда остается возможность для мирного урегулирования, для использования дипломатии.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы сообщали, что встреча представителей России и США отменена по инициативе Вашингтона.

Фото: МИД России

Теги: израиль, иран, конфликт, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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