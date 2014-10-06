По ее словам, нынешний конфликт между странами является страшной игрой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле. Об этом она рассказала в эфире "Известий".

По ее словам, нынешний конфликт между странами является страшной игрой, которая может привести к последствиям. Она подчеркнула, что наносятся удары по атомным объектам и мирной гражданской инфраструктуре.

Поэтому, конечно, всегда остается возможность для мирного урегулирования, для использования дипломатии. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы сообщали, что встреча представителей России и США отменена по инициативе Вашингтона.

Фото: МИД России