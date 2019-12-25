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В автобусе в Колпино подростки устроили драку
Сегодня, 8:13
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В автобусе в Колпино подростки устроили драку

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На месте скорую помощь пришлось вызвать 17-летнему местному жителю.

В Колпино подростки устроили драку в автобусе, одному из них потребовалась медицинская помощь. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне вечером в Службу 112 позвонил водитель маршрута №324. По словам мужчины, на остановке "Красная улица" в салоне произошел конфликт с применением перцового баллончика. На месте "скорую" пришлось вызвать 17-летнему местному жителю. 

Был обработан химический ожог обоих глаз первой степени. От госпитализации юноша отказался. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестная распылила "перцовку" на станции метро "Невский проспект". Между молодым человеком и девушкой произошел конфликт, в ходе которого последняя и применила газовый баллончик. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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