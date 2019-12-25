В автобусе в Колпино подростки устроили драку

На месте скорую помощь пришлось вызвать 17-летнему местному жителю.

В Колпино подростки устроили драку в автобусе, одному из них потребовалась медицинская помощь. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне вечером в Службу 112 позвонил водитель маршрута №324. По словам мужчины, на остановке "Красная улица" в салоне произошел конфликт с применением перцового баллончика. На месте "скорую" пришлось вызвать 17-летнему местному жителю.

Был обработан химический ожог обоих глаз первой степени. От госпитализации юноша отказался. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестная распылила "перцовку" на станции метро "Невский проспект". Между молодым человеком и девушкой произошел конфликт, в ходе которого последняя и применила газовый баллончик.

Фото: Piter.TV