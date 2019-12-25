Неизвестная распылила "перцовку" на станции метро "Невский проспект"

Правоохранители разыскивают женщину, распылившую содержимое перцового баллончика в метрополитене. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 29 мая в полицию Центрального района поступила информация о том, что на платформе станции "Невский проспект" распылили "перцовку". Там между молодым человеком и девушкой произошел конфликт, в ходе которого последняя и применила газовый баллончик. Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.
Полицейские проводят проверку, все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что похитители крепкого алкоголя из магазина на проспекте Ветеранов предстанут перед судом. Пока один из злоумышленников вырывался из рук сотрудника, другой распылил перцовый баллончик в его лицо.
Фото: Piter.TV
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