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Неизвестная распылила "перцовку" на станции метро "Невский проспект"
Сегодня, 9:44
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Неизвестная распылила "перцовку" на станции метро "Невский проспект"

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Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.

Правоохранители разыскивают женщину, распылившую содержимое перцового баллончика в метрополитене. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 29 мая в полицию Центрального района поступила информация о том, что на платформе станции "Невский проспект" распылили "перцовку". Там между молодым человеком и девушкой произошел конфликт, в ходе которого последняя и применила газовый баллончик. Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. 

Полицейские проводят проверку, все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что похитители крепкого алкоголя из магазина на проспекте Ветеранов предстанут перед судом. Пока один из злоумышленников вырывался из рук сотрудника, другой распылил перцовый баллончик в его лицо. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский проспект, перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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