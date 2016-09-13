В организации призвали делегатов обсудить кризисные вопросы.

В ПАСЕ рассчитывают на открытый диалог с Россией по Украине. Председатель Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила о возможности честного разговора. В частности политик предложила обсудить и кризис на Украине.

В ПАСЕ будут обсуждать с делегацией из России темы, которые вызывают интерес общественности, а также затрагиваться те вопросы, которые вызывают мировую обеспокоенность.

Паскье сожалеет, что украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии. Она напомнила, что Украина является государством-участником, но при этом у ПАСЕ есть необходимость пригласить Россию для обсуждения вопросов.

Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии прокомментировала ситуацию Паскье

Ранее Piter.tv писал о том, что глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией.

Фото: Pixabay.com

Видео:YouTube/UATV English