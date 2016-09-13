В ПАСЕ рассчитывают на открытый диалог с Россией по Украине. Председатель Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила о возможности честного разговора. В частности политик предложила обсудить и кризис на Украине.
В ПАСЕ будут обсуждать с делегацией из России темы, которые вызывают интерес общественности, а также затрагиваться те вопросы, которые вызывают мировую обеспокоенность.
Паскье сожалеет, что украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии. Она напомнила, что Украина является государством-участником, но при этом у ПАСЕ есть необходимость пригласить Россию для обсуждения вопросов.
Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии
прокомментировала ситуацию Паскье
Ранее Piter.tv писал о том, что глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией.
Фото: Pixabay.com
Видео:YouTube/UATV English
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