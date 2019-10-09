Песков оценил слова Зеленского о диалоге с Россией

В Кремле отметили, что за этими словами должна быть конкретика.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о диалоге с Россией. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, подобные заявления выглядят лучше, чем "заявление о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются". Однако Песков отметил, что за этими словами должна быть конкретика.

Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России.

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