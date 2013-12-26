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Песков: ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России

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Он отметил, что решение принималось на политическом, а не техническом уровне.

Ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, будет ли Москва пытаться через государственные каналы разблокировать транзит по нефтепроводу "Дружба". Песков отметил, что решение принималось на политическом, а не техническом уровне. Он подчеркнул, что ситуация кризисная для покупателей, но это никак не зависит от России.

Не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал, что отличает Трампа от его предшественников.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, транзит нефти, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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