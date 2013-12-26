Песков: ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России

Ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос, будет ли Москва пытаться через государственные каналы разблокировать транзит по нефтепроводу "Дружба". Песков отметил, что решение принималось на политическом, а не техническом уровне. Он подчеркнул, что ситуация кризисная для покупателей, но это никак не зависит от России.
Не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
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