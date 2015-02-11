Песков рассказал, что отличает Трампа от его предшественников

Он отметил, что во время президентства Трампа между Москвой и Вашингтоном было много напряженности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отличает экс-президента США Дональда Трампа от его предшественников. Об этом он сообщил журналистам.

Песков отметил, что во время президентства Трампа между Москвой и Вашингтоном было много напряженности. При этом, по его словам, между странами велся диалог.

Это Трампа выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков высказался о планах создания оборонного союза в ЕС.

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