Песков рассказал, что отличает Трампа от его предшественников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отличает экс-президента США Дональда Трампа от его предшественников. Об этом он сообщил журналистам.
Песков отметил, что во время президентства Трампа между Москвой и Вашингтоном было много напряженности. При этом, по его словам, между странами велся диалог.
Это Трампа выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков высказался о планах создания оборонного союза в ЕС.
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