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Песков рассказал, что отличает Трампа от его предшественников

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Он отметил, что во время президентства Трампа между Москвой и Вашингтоном было много напряженности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отличает экс-президента США Дональда Трампа от его предшественников. Об этом он сообщил журналистам.

Песков отметил, что во время президентства Трампа между Москвой и Вашингтоном было много напряженности. При этом, по его словам, между странами велся диалог.

Это Трампа выгодно отличает от его предшественников и последователя. Но в остальном точек напряжения было очень много.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков высказался о планах создания оборонного союза в ЕС.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, дональд трамп, пресс-секретарь президента россии, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Новости России,

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