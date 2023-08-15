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Песков высказался о планах создания оборонного союза в ЕС

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В Кремле отметили, что это никогда не было основным направлением развития организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о планах создания оборонного союза в Евросоюзе. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле прокомментировали высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию оборонного европейского союза. По словам Пескова, совместная политика обороны и безопасности является одним из направлений общей работы в рамках ЕС. Он подчеркнул, что это никогда не было основным направлением развития организации.

По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС военной окраски.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков объяснил, почему Путин приехал на открытие участка M-11 на Lada Aura.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, евросоюз, оборона, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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