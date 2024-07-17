В Кремле отметили, что этот бренд является российским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин приехал на открытие участка M-11 на автомобиле Lada Aura. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле отметили, что этот бренд является российским. Также Песков напомнил, что вокруг Тольятти открылся важный объезд, аа одним из главных индустриальных центров города является "Автоваз".

Ранее Песков оценил возможность посредничества Трампа в переговорах по Украине.

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