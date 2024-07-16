Песков оценил возможность посредничества Трампа в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность посредничества бывшего президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине. Об этом он рассказал журналистам.
В Кремле прокомментировали сообщения о готовности Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта. По словам Пескова, оценивать готовность Трампа, который является кандидатом в президенты на выборах осенью 2024 года, пока преждевременно. Он подчеркнул, что нужно дождаться окончания президентских выборов в США.
Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация США является противником какого-либо диалога.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что безопасность Путина усилена независимо от атак на западных политиков.
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