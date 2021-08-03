Песков: безопасность Путина усилена независимо от атак на западных политиков

Он отметил, что безопасность президента "обеспечивается на должном уровне с учетом международной эскалации напряженности в целом".

Безопасность президента РФ Владимира Путина усилена независимо от атак на западных политиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, будет ли усилена безопасность главы государства на фоне недавнего покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Песков отметил, что безопасность президента "обеспечивается на должном уровне с учетом международной эскалации напряженности в целом".

Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам итак усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него.

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