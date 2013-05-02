Песков: покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него

По его словам, Москва не видит причастность нынешних американских властей к попытке покушения на политика.

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не видит причастность нынешних американских властей к попытке покушения на политика. Он подчеркнул, что стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов. Песков отметил, что было много попыток скомпрометировать и устранить Трампа с политической арены.

Ранее мы сообщали, что появилось видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения.

Видео: Telegram / СМОТРИ