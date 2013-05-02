  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:18
40
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: покушение на Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него

0 0

По его словам, Москва не видит причастность нынешних американских властей к попытке покушения на политика.

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа спровоцировано атмосферой вокруг него. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не видит причастность нынешних американских властей к попытке покушения на политика. Он подчеркнул, что стиль работы действующего руководства США таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы без поиска компромиссов. Песков отметил, что было много попыток скомпрометировать и устранить Трампа с политической арены.

Ранее мы сообщали, что появилось видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, дональд трамп, покушение, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии